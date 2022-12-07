В Германии задержана большая группа людей, подозреваемых в госперевороте

7 декабря федеральная прокуратура Германии проводит обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек – 22 из них считаются участниками террористической организации, ещё трое – её сторонниками.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правоохранительного органа, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что 22 предполагаемых члена террористической организации – граждане Германии, одна из трёх сторонников – россиянка. Задержания проводили в разных регионах Германии, а в двух случаях – в Австрии и Италии. Всего в деле фигурирует 52 подозреваемых.

Организаторами называют 71-летнего Генриха ІІІ принца Ройса и 69-летнего Рюдигера фон П. Как пишет Spiegel, первого считают опасным человеком.

Обыски проводятся на 130 объектах в разных землях ФРГ. Они направлены против 27 фигурантов, которые не были задержаны, и против лиц, которые ещё не имеют статуса подозреваемых, сказано в релизе. Spiegel называет это одной из крупнейших полицейских акций в Германии, в ней задействованы более 3-х тысяч сотрудников сил безопасности и полиции ФРГ.

«Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны», – говорится в релизе.

По данным прокуратуры, члены организации понимают, что их намерение «может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства». Речь в том числе об убийствах.

Фигурантов «объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя Федеративной Республики Германия, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что члены организации следуют конспирологическим мифам, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха» и QAnon, представители которого были среди американцев, штурмовавших Капитолий в январе прошлого года) и считают, что Германией управляют члены так называемого Глубинного государства (Deep State).

«По мнению членов ассоциации, спасение им обещает неминуемое вмешательство «Альянса» – тайного союза правительств, спецслужб и вооружённых сил различных государств, включая Российскую Федерацию и Соединённые Штаты Америки, обладающего техническим превосходством. Ассоциация твёрдо убеждена, что члены «Альянса» уже находятся в Германии и что их атака на «Глубинное государство» неминуема», – говорится в релизе.

Согласно данным следствия, члены организации планировали создание временного (возможно, военного) правительства, которое будет вести переговоры «о новом государственном порядке в Германии с союзными державами-победительницами во Второй мировой войне в соответствии с классическим рейхсбюргерским нарративом».

По их мнению, «центральным контактом для этих переговоров в настоящее время является исключительно Россия». Генрих ІІІ якобы уже связался с представителями РФ в Германии, но пока, по данным следствия, не получил от них положительного ответа.

Задержанная гражданка РФ Виталия Б. помогала ему связаться с представителями РФ, считают правоохранители.

Канал MDR называл Генриха ІІІ «частично запутавшимся человеком», близким к рейхсбюргерской среде. Княжеский дом Ройсс дистанцировался от него, отмечал канал в августе 2022-го.

Фото: Spiegel

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