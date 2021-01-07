Последняя агония Трампа: его сторонники пытались захватить Конгресс США, есть жертвы

6 января сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, где должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, подтвердивших победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на CNN, правоохранители пытались оттеснить протестующих подальше от Конгресса с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа. Для прекращения беспорядков в Вашингтоне привлечены силы Нацгвардии.

По словам руководителя полиции Вашингтона Роберта Конте, во время осады здания Конгресса были задержаны 20 человек. Ни один из задержанных не является жителем столицы США, добавил полицейский чиновник.

Одна из участниц в результате стрельбы в Капитолии была ранена, затем от полученного ранения скончалась. В критическом состоянии, по меньшей мере, пятеро раненых.

Правоохранителями изъято пять единиц оружия.

В настоящее время Конгресс США освободили от протестующих и вновь взяли под охрану.

«Парламентский пристав объявил, что здание Капитолия США снова в безопасности», — говорится в сообщении.

Экс-президент США Джимми Картер назвал произошедшие в Вашингтоне беспорядки национальной трагедией.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, получивший более 270 голосов выборщиков, объявил о своей победе.