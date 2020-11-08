Байден заявил о своей победе на выборах

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, получивший более 270 голосов выборщиков, объявил о своей победе.

Об этом он заявил во время обращения к американцам в субботу, сообщает Укринформ.

«Народ этой страны сказал своё слово. Они отдали нам чистую победу. Убедительную победу», — заявил Байден.

Он подчеркнул, что эта победа является самой многочисленной за вёе время, напомнив о количестве американцев, проголосовавших за него.



В обращении Байден подчеркнул, что во время своего президентства сосредоточится на объединении нации.

«Я обещаю быть президентом, стремиться не разделять, а объединять, тех, кто не разделяет штаты на красные и голубые, а видит только Соединённые Штаты», — подчеркнул избранный президент.

В этой связи Байден заметил: «Чтобы достичь прогресса, мы должны прекратить относиться к своим оппонентам как к врагам. Они не наши враги, они американцы».

Кандидат в президенты США Джо Байден, а также новая вице-президент Камала Харрис изменили официальные статусы собственных твиттер-страницах, обозначив себя как «избранный президент» и «избрана вице-президентом» еще до объявления результатов на выборах в США.

Так, в официальном статусе на твиттер-странице Джо Байдена говорится: «Избранный президент, муж доктора Джилл Байден, гордый отец и дедушка. Готовый построить лучшее для всех американцев».

На странице Камалы Харрис написано: «Избранная вице-президент Соединённых Штатов, сенатор, жена, Момала (так её называют дети, — ред.), Тётя. Борюсь за людей».

С победой на выборах Джо Байдена и Камалу Харрис поздравили бывшие президенты-демократы Барак Обама, Билл Клинтон, Джимми Картер. Из республиканского лагеря победу признал также сенатор Митт Ромни, давний критик Трампа.

Вечером и ночью пришли сообщения о поздравлении Байдена с избранием от лидеров Германии, Франции, Канады, Польши, прибалтийских стран, Генерального секретаря НАТО, Президентов ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

В числе первых поздравил Байдена и Президент Украины Владимир Зеленский, написав в Твиттере:

«Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнёрства с США. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!».

К мнению Зеленского присоединился глава Офиса Президента Андрей Ермак: «Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с победой! Наши страны разделяет океан, впрочем нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!», — отметил он.

Между тем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признать своё поражение. Он пообещал с понедельника, 9 ноября, добиваться «защиты нашего дела в судах, чтобы обеспечить соблюдение избирательного законодательства и определения правильного победителя».

Как сообщала Одесса News, 3 ноября в США состоялись выборы президента.