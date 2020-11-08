Знакомьтесь: новоизбранный глава Татарбунарской городской общины

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов главы Татарбунарской городской общины Одесской области.

Об этом сообщила ЦИК.

Новым главой Татарбунарской городской общины стал Андрей Петрович Глущенко — нынешний городской голова Татарбунар.

Андрей Глущенко родился 23 декабря 1978 года в Татарбунарах. Получил диплом по специальности «Менеджмент организаций» в Одесском государственном политехническом университете. Состоит в браке. Жену зовут Наталья. У супругов есть двое детей: Ярослав и Анна. В 2000-2001 годах Андрей преподавал экономику в Татарбунарском филиале Измаильского техникума экономики и права. Затем ещё год трудился в Татарбунарской райгосадминистрации специалистом по вопросам охраны труда Управления труда и социальной защиты населения.

Следующие восемь лет Глущенко был сотрудником областного управления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. С 2002 по 2010 год он занимал должность страхового эксперта отделения исполнительной дирекции.

В марте 2020 года Андрей Глущенко опубликовал электронную декларацию о своих доходах за прошлый год. У него три земельных участка: два из них находятся в селе Приморское (196 и 157 кв.м.) и один в Татарбунарах (1 000 кв.м.). У Глущенко есть квартира (65,4 кв.м.) и недостроенный гараж (72 кв.м.) в Татарбунарах, а также дача (61,4 кв.м.) в Приморском. Передвигается градоначальник на автомобиле ВАЗ 21093 2004 года выпуска. Годовой оклад его составил 321 тысячу гривен.

В 2010 году Андрей стал секретарём городского совета Татарбунар, а через пять лет — его главой. Тогда, в 2015 году, за самовыдвиженца Андрея Глущенко проголосовали 51,7% избирателей.

На сей раз, в этом году на выборы Андрей Глущенко также пошёл самовыдвиженцем, будучи членом Аграрной партии Украины.

Как сообщала Одесса News, ранее ЦИК установила результаты местных выборов по выборам глав городов областного значения в Белгород-Днестровском (от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Граждан), Балте (Сергей Мазур, возглавлявший город с 2010 года), Беляевке ( от партии «Слуга народа» Михаил Бухтияров), Березовке (Валерий Григораш, самовыдвиженец), Вилково (Матвей Иванов, самовыдвиженец), Черноморске (от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев), Измаиле (Андрей Абрамченко от партии «Слуга народа»), Рени (Игорь Плехов от политической партии «За майбутнє»), в Килийской городской общине (Вячеслав Чернявский, самовыдвиженец), Южненской городской общине (Владимир Новацкий от партии «Слуга народа»).