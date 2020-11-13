Скорик, Червоненко и Голубов встретились с руководством Одесской СБУ

12 ноября кандидат в мэры Одессы Николай Скорик и поддержавшие его известные политики Евгений Червоненко и Дмитрий Голубов встретились с руководством Одесского областного управления СБУ.

Об этом сообщает Николай Скоррик на своей странице в Facebook.



«С руководством СБУ у нас состоялся конструктивный диалог, у нас общая задача – обеспечить честные и спокойные выборы», — сообщил кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.



«Состоялся очень конструктивный диалог. Мы получили обещание, что СБУ будет объективно разбираться в инциденте, который произошёл вчера в виде обыска общественной приёмной Дмитрия Голубова и будет действовать непредвзято. Мне очень хочется в это верить, и мы со своей стороны готовы на конструктив, потому что главная наша задача – совместно обеспечить спокойные и честные выборы», — подвёл итоги встречи с правоохранителями Николай Скорик.

Он также подчеркнул, что переданное им заявление об оказываемом политическом давлении на субъекта избирательного процесса и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей Служба безопасности Украины приняла в работу.

«Мы надеемся, что по этому вопросу будет чёткая и быстрая реакция. Наша общая задача – и власти, и силовиков, и нас, как субъектов избирательного процесса, и наших сторонников – сделать всё, чтобы выборы прошли честно и спокойно, с соблюдением законности. Мы будем делать всё, чтобы укреплять правопорядок и мир в Одессе в действительности, а не на бордах действующего мэра. Свои результаты он уже показал за последние 6 лет и когда его про эти результаты спрашиваешь – он говорит, что всё это провокация, что всё прекрасно и отлично. Вот у одесситов есть выбор, если для них не всё «отлично» и они хотят изменений – стоит поддержать нашу команду, мы готовы вернуть Одессе справедливость и обеспечить прозрачную городскую власть», — констатировал Николай Скорик.



Политик поблагодарил своих коллег Дмитрия Голубова и Евгения Червоненко, объединившихся и официально выразивших ему свою поддержку, а также своих сторонников-одесситов, пришедших под здание СБУ в Одессе.

«Я очень благодарен всем, кто поддерживает нас в Одессе и даже за её пределами, я получаю очень много сообщений со словами поддержки, спасибо вам всем, мы не подведём», — резюмировал Николай Скорик.

Кстати. По данным опроса, проведённого Киевским центром научно-политических исследований, во втором туре выборов мэра 15 ноября за Скорика готовы отдать голоса 52,6% одесситов, за Труханова — 46,3%. Против всех — 1,1%.

Как сообщала Одесса News, кандидат на должность Одесского городского головы, народный депутат Украины IX созыва от политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик проинформировал международных наблюдателей о грязной избирательной кампании накануне второго тура голосования, которую ведёт его оппонент Геннадий Труханов.