В Доме Руссова в Одессе разместят детскую хореографическую школу и центр туризма

Хозяйственный суд Одесской области признал законной регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Комментируя решение суда, мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что «мы не только восстановили наш знаменитый памятник архитектуры, но, на основании решения исполкома, зарегистрировали право собственности за территориальной громадой города Одессы как достояние всех одесситов».

«Абсолютно предсказуемо, что этому попытались препятствовать частные фирмы, претендующие на лакомый кусок, ведь именно так они себе представляют наш Дом Руссова. Вопреки всем попыткам, мы всё-таки отстояли знаменитое здание в суде первой инстанции. Здесь планируется разместить хореографическую школу, туристический центр и другие организации, которые будут работать в общественных интересах на благо одесситов!» — подчеркнул мэр.



Кстати. 3 июля 2020 года исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение зарегистрировать право собственности территориальной громады города на общественное здание памятника архитектуры и градостроительства «Дом Руссова». Такая регистрация была проведена. Сегодня Дом Руссова принадлежит громаде города – одесситам.

Частные предприятия ООО «Реставратор-1946», ООО «ПЕТРЕКС ПЛЮС», пытающиеся завладеть отреставрированным и восстановленным памятником архитектуры, зарегистрировали право собственности на непринадлежащие им помещения в этом здании, а также обжаловали регистрацию права собственности за громадой.

В частности, ООО «Реставратор-1946» подана соответствующая жалоба в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины, однако приказом Министерства юстиции Украины от 21 сентября 2020 года в удовлетворении жалобы отказано.

В свою очередь, ООО «ПЕТРЕКС ПЛЮС» предъявлен к Одесскому городскому совету иск об отмене решения о государственной регистрации права собственности громады. 12 ноября 2020 года Хозяйственным судом Одесской области принято решение, которым в иске отказано. Суд признал регистрацию за территориальной громадой законной.