Одесская мэрия будет отстаивать в Верховном суде право собственности на дом Руссова

Дело о регистрации дома Руссова, которое одесский горсовет отреставрировал за бюджетные средства, будет рассматривать Верховный суд.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов в Facebook.

«27 марта Верховный Суд приостановил действие решений Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. Это решения, которыми было прекращено право собственности территориального общества города Одессы на дом Руссова. Я верю, что Верховный Суд вынесет объективное и беспристрастное решение. Что касается нашей позиции, то она была и остаётся неизменной: дом Руссова должен принадлежать одесситам» — сказал Труханов.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля Юго-западный апелляционный хозяйственный суд в Одессе принял решение упразднить право собственности одесской мэрии на памятник архитектуры – дом Руссова. В своём обращении к гражданам Труханов назвал такое решение «фактически узаконением преступления». После этого судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Одессы пожаловались в Высший совет правосудия (ВСП) на давление со стороны Одесского горсовета. Представители ВСП, в свою очередь, обратились в офис Генерального прокурора. По фактам, изложенным в сообщении одесских судей, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины.

Дом Руссова был построен в 1897-1900 годах по заказу предпринимателя Александра Руссова. Популярность он приобрёл благодаря расположению в нём аптеки Гаевского, которая являлась известным фармацевтическим заведением. В 1908 году владелец аптекарского дела Гаевский выкупил дом у Руссова. Значительные повреждения исторического здания нанесли несколько пожаров, произошедших в 2009 и последующие годы. Позже мэрия инициировала масштабный ремонт памятника архитектуры стоимостью почти в 150 млн грн.

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