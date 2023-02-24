Одесский горсовет проиграл в суде дело по Дому Руссова

23 февраля Юго-западный апелляционный хозяйственный суд принял постановление об отмене права собственности одесской общины на Дом Руссова — памятник архитектуры на Садовой, 21.

Как заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов, суд принял сторону беглого бизнесмена Руслана Тарпана, который претендует вернуть себе здание, а судебное заседание длилось всего три минуты.

«Сегодняшнее решение – это фактически узаконение преступления. Когда суд становится на сторону человека, известного своими махинациями, который находится в международном розыске — это фактически удар в спину», — считает мэр.

Городской совет будет обжаловать решение в кассационной инстанции, а также направит жалобу в Высший совет правосудия.

Как сообщала Одесса News, с целью возвращения здания в коммунальную собственность в 2016 году мэрия потратила на его ремонт и реставрацию 150 млн грн. Ранее большинство помещений в нём, как жилых, так и нежилых, принадлежало компании Тарпана. Он создал объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор-21», претендовавшее на здание.

Сегодняшнее решение суда возвращает Дом Руссова этому ОСМД.

Кстати, ремонтом здания занималась компания «Укрспецпроект», также имеющая отношение к Тарпану. По завершении работ выяснилось, что они были выполнены не качественно. Полиция объявила подозрение руководству фирмы.

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