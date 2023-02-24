Шмыгаль: Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени

Украина тратит на армию почти весь бюджет государства мирного времени. Дефицит бюджета в прошлом году составил около $31 миллиарда.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время общения с иностранными журналистами, информирует Правительственный портал.

«Сегодня мы тратим на армию почти весь бюджет страны мирного времени. В то же время, социальная и гуманитарная составляющая финансируется при поддержке наших партнёров, которым Украина за это очень благодарна. Спасибо Еврокомиссии за выделение 18 млрд евро макрофинансовой поддержки на 2023 год. Соединённые Штаты предоставят Украине более 10 млрд. долларов, другие страны G7 также направляют средства на прямую бюджетную поддержку. Украина активно работает с МВФ. Мы завершили просмотр мониторинговой программы и вышли на наработку большой четырёхлетней программы», — сказал премьер-министр.

По его словам, дефицит государственного бюджета в прошлом году составил около 31 млрд дол.

«Мы получили эти средства от наших партнёров. Преимущественно от стран ЕС, G7 и США и международных финансовых институций, в частности, от МВФ. За год войны Украина потеряла более 30% ВВП. Поэтому бюджетный дефицит составляет уже 38 млрд долл.», — добавил он.

По словам Премьер-министра, дефицит возникает также из-за роста расходов на сектор безопасности и обороны.

Он также акцентировал внимание на скором восстановлении Украины.

«Нам необходимо дополнительных 17 млрд дол. для так называемого rapid recovery. В этом направлении работаем совместно с партнёрами и имеем хорошие перспективы», — подчеркнул премьер.

Шмыгаль наметил четыре приоритета правительства в восстановлении.

«Первый – это восстановление энергетики. Без него невозможно говорить о других социальных или гуманитарных проектах. Второй – гуманитарное разминирование. Украина — одна из самых загрязнённых минами стран в мире. Нам нужно разминировать 174 тыс. кв. км. Третий приоритет – восстановление критической инфраструктуры и повреждённого жилья людей, чтобы они жили в родных местах. Четвёртый приоритет – экономическое восстановление. Из-за полномасштабного вторжения украинцы потеряли более 3 млн рабочих мест. Большие добывающие и металлообрабатывающие предприятия на востоке Украины уничтожены или оккупированы. Поэтому государство делает упор на развитие микробизнеса, малого и среднего предпринимательства. Для этого запускаем грантовые программы поддержки и программы льготных кредитов», – заявил он.

Как сообщала Одесса News, за январь 2023 года товарооборот Украины составил $7,9 млрд, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Фото: Правительственный портал

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