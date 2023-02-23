Товарооборот Украины в январе уменьшился на 35%

За январь 2023 года товарооборот Украины составил $7,9 млрд, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«В январе текущего года в Украину импортировали товаров на сумму $4,8 млрд, а экспортировали – на сумму $3,1 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,0 млрд, что составляет 83% общих объёмов импортируемых товаров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2023 года составила 0,44 долл./кг, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным Гостаможслужбы, больше всего товаров в Украину импортировали Китай (910 млн долл. США), Польша (440 млн долл. США) и Турция (424 млн долл. США).

В то же время из Украины больше всего экспортировали в Польшу (на 464 млн долл. США), Румынию (на 285 млн долл. США) и Китай (на 284 млн долл. США).

По общим объёмам в январе 2023 года 71% импортируемых товаров составили машины, оборудование и транспорт на 1,4 млрд дол. США (в бюджет уплачено 8,5 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей), топливно-энергетические товары на 1,3 млрд дол. США (в бюджет уплачено 9,5 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей) и продукция химической промышленности на 720 млн дол. США (в бюджет уплачено 4,4 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей).

Тремя наиболее экспортируемыми из Украины товарами являются продовольственные товары, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспорт. За эти товары, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено почти 120 млн. грн.

Как сообщала Одесса News, за 2022 год товарооборот Украины составил $99,7 млрд. В прошлом году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд, а экспортировали из Украины продукции на $44,2 млрд.

Инфографика: Гостаможслужба

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