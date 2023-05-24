Украина готова рассматривать разрешение на транзит российского аммиака через Одессу

Украина готова рассматривать разрешение на транзит российского аммиака через свою территорию, но только в случае расширения «зернового соглашения».

Об этом сообщает Центр стратегических исследований.

Источники ЦТС в украинском правительстве отмечают: если соглашение будет включать аммиакопровод, Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить национальным интересам.

Представитель правительства сообщил журналистам, что в согласованном тексте зерновой договорённости не упоминается аммиакопровод Тольятти–Одесса и транзит. Поэтому для того, чтобы Россия смогла возобновить транзит аммиака по украинской территории, потребуется дополнительное соглашение. Украина будет выдвигать требования.

«Мы говорим следующее: если оно (соглашение) включает аммиакопровод, то Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам. То есть – расширение географии сделки и перечня товаров (для экспорта по коридору). Тогда это могло бы служить интересам нашей страны», – сказал источник.

Как сообщала Одесса News, в марте этого года Россия заявила о продлении действия соглашения о «зерновом коридоре» на 60, а не на 120 дней и выдвинула ряд условий для его продления в будущем: подключение «Россельхозбанка» к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники и сервисного обслуживания для неё; снятие ограничений на страхование и доступ в порты; возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса», снятие санкций с российских компаний в сфере производства и перевозки сельхозпродукции и удобрений.

В ходе переговоров 10–11 мая в Стамбуле был достигнут «позитивный и конструктивный прогресс» в отношении черноморской «зерновой инициативы». В то же время в российском МИД пригрозили, что «зерновая сделка» «прекратит своё существование, если РФ не получит гарантий выполнения её требований, в том числе по аммиаку.

О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Чёрного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это продлением «зерновой сделки», а также рассказал, что РФ пообещала не блокировать выход турецких судов из портов Николаева и Ольвии.

В Мининфраструктуры Украины уточнили, что речь идёт «исключительно о судах, заблокированных в портах до 24 февраля 2022 года». На Николаев «зерновая сделка» не распространяется, добавили в ведомстве.

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