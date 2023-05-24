В одесском Доме Блещунова открыта выставка цифровых картин

До 4 июня в Доме Блещунова экспонируется увлекательная выставка Владимира Лукьянова “Шинематограф: эстетика алгоритмов” об исследовании новейших технологий ШИ и АR и их неограниченных возможностей.

Посетителям предлагаются 8 произведений в технике моушен и компьютерной графики, которые были сгенерированы с помощью Искусственного Интеллекта (ШИ), и способны “оживать” через камеру вашего смартфона благодаря возможностям Дополненной Реальности (AR) без создания каких-либо приложений.

Вы сможете ознакомиться с промтами (prompt)- алгоритмами запросов, которые помогают оператору создавать образы, узнаете направления эффективного использования ИИ в изобразительном искусстве, дизайне, видеоанимации.

Выставка заставит посмотреть на привычные вещи совсем с другой стороны – с той, о которой вы даже не представляли.

Ознакомиться с выставкой можно по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Польская, 19.

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