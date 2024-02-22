Спектакль «Тревога по-одесски» состоится на сцене Одесского театра музкомедии

24 февраля спектакль «Тревога по-одесски» состоится на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного.
Главные роли сыграют народные артисты Украины Олег Филимонов и Диана Малая. Спекталь подготовил творческий коллектив, который ранее создал спектакль «Поезд «Одесса-мама».
«Просмотр спектакля вызовет у вас целую палитру эмоций – радость, сострадание, даже грусть. Но в конечном итоге, всё это приносит подлинное облегчение. Особый колорит действу придаёт изысканный одесский язык (возможные совпадения с аутентичным русским – случайные)», — обещают организаторы представления.
Билеты на спектакль стоимостью от 250 гривен можно купить здесь.
Приходите к 19 часам.
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.
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