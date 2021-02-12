Куда пойти в Одессе на выходных 13-14 февраля

Любознательных одесситов и гостей города вряд ли смутят прогнозы синоптиков на ближайшие выходные дни, тем более, что они совпадают с празднованием Дня всех влюблённых. Поэтому Одесса News предлагает некоторые наиболее интересные культурные мероприятия для посещения.

Выбор, как всегда, за Вами!

13 февраля рок-оперу в 2-х действиях «Моисей» приглашает послушать Одесский театр музыкальной комедии. Красочность костюмов и декораций, игра ведущих артистов театра, яркая музыка, исполняемая симфоническим оркестром и рок-группой, помогут зрителю окунуться в атмосферу событий, которые легли в основу отношений между религиями и культурами. Цена билетов от 40 до 200 грн. Приходите к 18:30.

13 февраля Одесский планетарий предлагает отвлечься от земных проблем и послушать лекцию о загадках космоса «Настоящие и будущие полёты по солнечной системе». Гости встречи совершат экскурсию на старинном телескопе фирмы «Кук», увидят макеты солнечной системы и космических ракет украинского производства, галерею космонавтов Украины и многое другое. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 50-100 грн.

13 февраля спектакль театра «Маски» с интригующим названием «Пришёл мужчина к женщине» покажут в Доме клоунов. Беспроигрышный сюжет на все времена — история взаимоотношений, которые проходят все возможные стадии: знакомство, сближение, ссора, любовь, ненависть и снова любовь. Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19 часам в Дом клоунов.

13 и 14 февраля Парк Горького приглашает на семейный фестиваль, посвящённый глинтвейну. Организаторы обещают праздничные выступления, ярмарку крафтовых товаров, тематические фотозоны и хорошее настроение. На фестивале, по традиции, пройдут конкурсы и викторины. Самые романтические пары и активные участники конкурсов получат призы. Приходите к 12:00. Вход свободный.

13 и 14 февраля в Одесском художественном музее для всех желающих проведут романтические экскурсии с фонариками. Ночной тур по музею пройдёт вместе с учёными Владимиром Дамаскиным, Татьяной Токарчук и Анной Петровой. Они расскажут о флирте, эротике, интриге, романтике и ненависти. Все эти проявления любви можно будет найти на картинах музейной коллекции. Организаторы просят надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 170 грн.

13-14 февраля Музей западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) представит в своём чёрном зале фотографический арт-проект «Фантомы». Это серия сюрреалистических фотографий, напечатанных историческим методом печати – oilprint. Некоторые изображения дополнены авторской техникой передачи печати на текстурной бумаге с помощью художественной краски. Одесситку Викторию Сергееву вдохновил пример мужа, известного фотографа Сергея Чеха, который влюблён в исторические технологии фотопечати.

До 14 февраля в галерее (Летний театр Горсада) будет работать выставка Анастасии Дьячук и Татьяны Вдовиченко «Волшебные нити». Настя — одесситка, выпускница художественного училища имени Грекова, Татьяна — уроженка Килии, выпускница одесского «худграфа». Весной чаще пишут акварелью, а зимой отдают предпочтение созданию гобеленов.

14 февраля отметить День влюбленных можно и в Литературном музее, если вашей половинке не чужда любовь к поэзии и красивым интерьерам. Гостям рандеву предложат поучаствовать в тематическом литературном квесте по экспозиции музея, посетить две авторские экскурсии, посвящённые невероятным любовным историям писателей. Наградой за прохождение квеста станет музыкальный подарок от группы «The КРИК» и открытие персональной выставки живописи Стаса Жалобнюка «Мастер и Маргарита». На память о романтическом свидании можно будет сфотографироваться в музейной фотозоне. Приходите в 13:00.

14 февраля на сцене концерт-холла «Сады Победы» выступит мега-популярная украинская группа Kazka. Приходите к 20:00. Стоимость билетов – 450-1550 грн.

14 февраля для всех, кто хочет провести в Одессе День святого Валентина не шаблонно, приготовлен подарок в отеле «Лондонская» — любовь, которая танцует! Так называется концерт в Большом зале отеля на Приморском бульваре, 11. Танцевальная музыка для саксофона, скрипки и рояля — сквозь века. Вальсы, танго, пасадобль и даже канкан в необычном инструментальном сочетании. Шедевры классики, шлягеры ХХ века и новейшие композиции. Шостакович, Штраус, Пьяццолла, Ларсон, Марино, Такаюки и др. – вся эта музыка прекрасно сочетается с атмосферой исторического особняка-отеля «Лондонская», принося столь желанное ощущение праздника! Предварительная регистрация 250 грн, в день перформанса 350 грн при условии наличия мест

Все подробности и регистрация:: +38(073) 441 04 66 и +38(067) 418 10 72.

14 февраля, в самый романтичный день года, Magicbox и Просто Радио приглашают в Одесскую филармонию на премьеру новой концертной программы Romantic Collection — «Самые мировые баллады о любви». Вас ждёт эстрадно-симфонический оркестр под руководством маэстро Игоря Знатокова, группа Beast и лучший рок-голос страны — Иван Ворон. У вас не будет ни одного шанса грустить в этот вечер! Начало праздничных концертов в 17:00 и в 20:00. Концерты пройдут при соблюдении всех карантинных норм. Билеты от 260 до 650 грн.

14 февраля в стенах Одесской научной библиотеки пройдёт Библионочь. Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных и ко Дню дарения книг. Гостей мероприятия будет встречать сваха, литературная муза, мавки и мимы. Все желающие смогут принять участие в литературно-музыкальном марафоне «Поэтика любви», селфи-квесте «I love…» и литературной викторине, сфотографироваться в интерактивной фотозоне «Свадьба в библиотеке», принять участие в хенд-мейд мастер-классах. Приходите к 17:00. Вход — free donation.



До 5 марта в Одесском Доме-музее имени Н. К. Рериха фотовыставка «Краски Индии». Мероприятие организовано совместно с общественной организацией «Украина-Индия» в рамках празднования Дня Республики Индии в Украине. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47. Режим работы: с 10.00 до 18.00 (выходной – понедельник).

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская