В Одессе поменяли движение от Итальянского бульвара до ул. Водопроводной

С 12 февраля организовано двустороннее движение на участке Старосенной площади, от Итальянского бульвара до ул. Водопроводной.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и дорожного движения Одесского горсовета.

Двустороннее движение будет организовано с применением водоналивных блоков, которые используют строители, которые ремонтируют Водопроводную. С помощью таких блоков — пластиковых разделителей, которые наполняются водой на Старосенной площади разграничат полосу для проезда со стороны центра города.

Считается, что такие меры изменят ситуацию с пробками в центре города.

Чтобы обеспечить движение машин в обе стороны, на Старосенной площади также будут бороться с незаконной парковкой. Много машин постоянно стоят рядом с боковым входом на железнодорожный вокзал прямо под запрещающими знаками. Теперь там за порядком будут следить парковочные инспекторы, а неубранные автомобили будут эвакуировать на штрафплощадку.

Автобусы в Черноморск, которые также традиционно стоят на Старосенной площади, трогать не будут.

Как сообщала Одесса News, с 30 января начался II-й этап капремонта Новощепного ряда, в связи с чем временно закрывается движение автотранспорта по ул. Водопроводной (на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная») и вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования.

После перекрытия планируется обновить все инженерные коммуникации, проходящие под ремонтируемым участком ул. Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.

Работы планируется завершить в апреле 2021 года.

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