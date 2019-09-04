В Австрии испытали первый гибридный поезд

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) в тестовом режиме запустили прототип экопоезда Siemens Desiro ML Cityjet.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Railtech.com.

“В течение сентября экопоезд Cityjet будет тестироваться на четырёх региональных и преимущественно неэлектрифицированных маршрутах в Нижней Австрии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гибридный поезд способен работать как на электрифицированных направлениях, так и на неэлектрифицированных из-за встроенной батареи. Он был переоборудован из модифицированного многоцелевого электрического Desiro ML. Аккумуляторная система установлена на крыше поезда. Она заряжается на электрифицированных участках, когда поезд питается от контактной сети.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года первый британский водородный поезд начал процедуру тестирования на магистральной железной дороге страны.

Украина же вновь ведёт переговоры о поставке американских локомотивов в страну. В 2018 году Украина морским путём через Черноморск получала американские локомотивы компании General Electric, которая продала свои права на их производство компании Wabtec. В сентябре 2019 года Соломенский райсуд Киева дал доступ детективам НАБУ к документам «Укрэксимбанка», имеющим отношение к соглашению о поставках «Укрзализныци» локомотивов General Electric.