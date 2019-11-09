В Норвегии открыли музей «Кит», а в Австрии — музей селфи

На северном побережье Норвегии построят новую туристическую аттракцию – музей-центр наблюдения за китами в форме кита, а в Австрии посетители nofilter_museum смогут создавать свои собственные произведения искусства и размещать их в соцсетях.

Согласно проекту под названием The Whale («Кит»), который разработала датская архитектурная студия Dorte Mandrup, сооружение сольётся с местным естественным ландшафтом, сообщает Укринформ со ссылкой на Dezeen.

Местом расположения центра выбрали побережье Северного Ледовитого океана возле города Анденес, которое считается одним из лучших мест для наблюдения за китами.

Норвегия – одна из трёх стран мира, где разрешён китобойный промысел. Благодаря появлению центра надеются привлечь внимание к сохранению популяции этих морских млекопитающих.

«Чтобы сооружение выглядело более естественно, крышу выложат каменными плитами, которые со временем покроются патиной, и между которыми будет прорастать мох. Отсюда будет открываться панорамный вид и будет возможность увидеть китов», = говорится в сообщении.

За морскими гигантами также можно будет наблюдать изнутри благодаря панорамным окнам. Большую часть помещения отведут под музей, в экспозиции которого будут связанные с китами артефакты и произведения искусства. Также здесь разместят офисы, кафе и магазин. В отделке интерьера будут использованы дерево, бетон и элементы природного ландшафта.

А в столице Австрии открылся необычный nofilter_museum, посетители которого смогут создавать свои собственные произведения искусства и размещать их в соцсетях.

В 24 залах с яркими стенами и огромными предметами есть всё необходимое для идеальных селфи: бассейны с шариками, цветочные стены, блестящие конфетти и даже бутафорская еда, сообщает BBC.

«Число молодых людей, посещающих музеи, резко сократилось, и эту ситуацию нужно исправлять с помощью социальных сетей. Они (молодёжь, – ред.) предпочитают жить онлайн, а не взаимодействовать с реальным миром», — говорят создатели музея.

Цель nofilter_museum не только в создании селфи, но и в том, чтобы хорошо проводить время, общаться, познавая искусство. Ежедневно тут планируют принимать около 300-500 посетителей. Музей – временный. После Вены создатели планируют организовать тур в другие города и страны.