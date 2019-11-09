Пока в Китае ломают головы над 6G, в Одессе протестируют 5G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разрешила тестирование 5G в шести украинских городах с 1 декабря 2019 по 31 мая 2020 года, в том числе в Одессе.

Соответствующее решение «О мерах по избежанию вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей, домашних животных и имущества, при условии которых возможна демонстрация радиооборудования технологии 5G дочерним предприятием со 100% иностранными инвестициями «Эриксcон»» обнародовано на сайте регулятора.

Территорией демонстрации в Одессе заявлен магазин продажи ООО «лайфселл» по адресу: ул.Дерибасовская, 19, 1-й этаж.

Тестировать 5G связь будет оператор lifecell и дочернее предприятие компании Ericsson в городах Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса, Черкассы.

Управление оборудованием базовой станции будет производиться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью (только доступе к публичной сети Интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов), в период с 1 декабря 2019 по 31 мая 2020 года.

После проведения тестов Ericsson в течение месяца будет обязана предоставить Нацкомиссии письменный отчёт.

Как сообщала Одесса News, Министерство науки и технологий Китая официально начало работать над разработкой мобильных сетей 6G, недавно запустив в своей стране 5G.