WhatsApp перестанет работать со следующего года

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру со следующего года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

«С 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на iOS 8 или на более старой версии, не будет поддерживать WhatsApp, а также любое устройство на Android с версией 2.3.7 или более ранней версии», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что пользователи этих операционных систем уже не в состоянии будут создать новые учётные записи WhatsApp или повторно подтвердить существующие аккаунты.

Также WhatsApp отзывает поддержку всех телефонов Windows с 31 декабря 2019 года — того же месяца, когда Microsoft прекращает поддержку своей ОС Windows 10 Mobile.

Это связано с тем, что приложение завершает функционирование на старых iPhone и телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile.

В компании объяснили, что WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем, поскольку планирует сосредоточить усилия на «мобильных платформах, используемых подавляющим большинством людей».