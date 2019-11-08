Китай начал разрабатывать 6G

Министерство науки и технологий Китая официально начало работать над разработкой мобильных сетей 6G.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

«Китай официально начал исследования и разработку мобильных сетей 6G, недавно запустив 5G», — говорится в сообщении.



В Министерстве пояснили, что в настоящее время создаются две рабочие группы: в одной представители профильных департаментов китайского правительства будут заниматься освещением исследований и разработки 6G, а другая группа, состоящая из представителей 37 университетов, исследовательских институтов и компаний, будет отвечать за технический аспект вопроса и предоставлять рекомендации.

Отмечается, что, по словам заместителя министра ведомства Ванга Си, вопрос 6G сейчас находится на «начальной стадии».

Кстати. В сентябре этого года гендиректор китайской компании Huawei Рен Женгфей заявил, что компания работает над технологией 6G, но заметил, что вопрос находится также на «ранней стадии».

Как сообщала Одесса News, корейский производитель электроники компания LG Electronics Inc. заключила соглашение о сотрудничестве с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) в области исследования мобильных сетей шестого поколения (6G).