Одесско-рижскому теннисному тандему не удалось выиграть в Пекине

Латвийско-украинскому дуэту Елена Остапенко — Даяна Ястремская не удалось выиграть главный трофей в парном разряде на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн.

Об этом сообщает XSport.

Отмечается, что в финале парных соревнований Остапенко и Ястремская за 1 час 50 минут уступили американскому тандему София Кенин — Бетани Маттек-Сэндс — 3:6, 7:6 (7:5), 7:10.

«Для Даяны Ястремской это был дебютный парный финал в карьере в WTA-туре. 19-летняя теннисистка стала первой украинкой, которая сыграла в решающем матче на турнирах этой категории», — говорится в сообщении спортивного издания.

Из Пекина одесситка Даяна Ястремская переехала в китайский Тяньцзин, где в первом круге турнира Tianjin Open, который пройдёт с 7 по 13 октября, сыграет со 106 номером рейтинга WTA китаянкой Чжу Линь.