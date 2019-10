Одесская теннисистка проиграла в китайском Чжухае

Украинская теннисистка из Одессы Даяна Ястремская уступила в своём втором поединке на турнире WTA Elite Trophy с призовым фондом 2 млн 419 тыс 844 долл в китайском городе Чжухай.

Ркзультат встречи 24-й «ракетки» мира против Бертенс из Нидерландов (10) — 4:6, 3:6, сообщает XSport.

«Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Ястремская не сделала ни одного эйса, реализовала два из четырех брейк-поинта и допустила пять двойных ошибок. На счету Бертенс две подачи навылет, пять выигранных геймов на приеме и три ошибки при вводе мяча в игру», — говорится в сообщении.

👏👏 @kikibertens defeats Yastremska in straight sets, 6-3, 6-4, advancing to the semifinals of the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/FkrewPD1Bt

— WTA (@WTA) October 24, 2019