Медведчук и Медведев снова встретились в Москве

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«23 октября председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с премьер-министром Российской Федерации, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым», — сообщают в пресс-службе.

Сообщается, что «это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений».

Как сообщала Одесса News, Медведчук периодически летает в Москву, из-за чего возникают скандалы с участием СБУ, Госпогранслужы, Генпрокуратуры, политиков и общественных деятелей.

Летом 2019 года Медведчук вместе с Юрием Бойко (тогда кандидатом в президенты Украины) в Санкт-Петербурге встречались с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. А 22 марта в Москве они встречались с российским премьером Дмитрием Медведевым. По итогам этих встреч сделали несколько громких заявлений о переговорах с РФ по поставкам в Украину российского газа.

Дать оценку этой ситуации пообещало СБУ, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко поручил разобраться ГБР. В Госпогранслужбе сообщили, что только проверяют документы граждан, пересекающих границу, а предоставлять разрешения на перелёты — не их компетенция.

А в июне спикер уже нового Президента — Владимира Зеленского — Юлия Мендель публично упрекнула Луценко, что тот не принял никаких правовых решений по фактам поездок Бойко и Медведчука в Россию 22 марта и 7 июня.