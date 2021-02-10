Леонид Кравчук: Перемирия на Донбассе уже просто нет

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения».

Об этом в комментарии изданию Гордон заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а чёрное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора», – сказал Кравчук.

По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

«Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми», – отметил Кравчук.

Он также напомнил, что на временно оккупированных территориях находятся российские наёмники, командиры и оружие.

«Мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит», — добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук также отметил, что ещё не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе и которые совершает «так называемая украинская оппозиция, которая фактически ею не является, а является врагом украинского народа».

«На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид при этом, что он – украинский политик. Всех, кто пришёл сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошло. Демократия – это главенство закона, диктатура закона для всех без исключения», – подчеркнул Кравчук.

По его мнению, в России набирает силы диктаторский режим.

«Это видно по отношению к Алексею Навальному и действиям, которые Путин совершает для сохранения своей власти. Мы наблюдаем отрезвление части российского общества. Мы видим, что и Европа трезвеет. Раньше своей пропагандой Путин мог обманывать всех, а теперь – уже нет. Это видят и люди из окружения самого Путина, поэтому ему приходится действовать более решительно и радикально. И такие решительные, радикальные действия распространяются и на Донбасс», – пояснил Кравчук.

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