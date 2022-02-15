Из Южного свободно прошло первое судно в обход закрытой Россией зоны в Чёрном море

Балкер класса Panamax, загруженный зерном в частном порту ТИС, прошёл в обход закрытой РФ зоны в Чёрном море курсом на Босфор.

Об этом сообщил владелец частного порта ТИС Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

«Из зернового терминала Neptune в Южном обходным маршрутом прошёл балкер MV Melia с дедвейтом 76 тысяч 225 mt и осадкой 12,85 метра. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору», — отметил Ставницер.

По его словам, проложен безопасный маршрут благодаря усилиям Мининфраструктуры Украины.

В ближайшее время ГУ «Госгидрография» выпустит официальное сообщение о том, что подтвердили глубины 15+ и порты могут работать в штатном режиме.

Ставницер добавил, что пока приходится убеждать международных партнёров, что ситуация «лучше, чем может показаться из заголовков СМИ. Спасибо, Cargill, что доверяете нашему совместному опыту и верите в Украину».

По сообщению СМИ, Государственное учреждение «Госгидрография» ввело в действие новую структуру – маячно-лоцмейстерское управление для навигационно-гидрографического обеспечения судов в условиях внешней агрессии РФ.

Как информировала Одесса News, Россия объявила обширные районы Азовского и Чёрного морей опасными для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетные и артиллерийские стрельбы.

Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможной свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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