В Одессе задержали турка, разыскиваемого немецким Интерполом за наркотики

В Международном аэропорту «Одесса» во время осуществления мер контроля пограничники разоблачили мужчину, который находился в международном розыске.

Им оказался 53-летний гражданин Турции, прибывший рейсом из Стамбула, сообщает Госпогранслужба.

Во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы данных «Интерпол» по поводу учредительных данных иностранца. Мужчину сразу же задержали.

Охранники границы установили, что турка разыскивают в Германии за незаконное обращение наркотиков.

По этому факту пограничники сообщили Укрбюро Интерполу в Киеве, а задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, одесские прокуроры в декабре 2021 года направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из райотделов полиции в Одесской области, который с целью получения неправомерной выгоды, используя своё служебное положение, незаконно якобы передал представителю иностранного юридического лица элитный внедорожник марки «Range Rover», находившийся в международном розыске Интерпола как похищенный на территории Великобритании.

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