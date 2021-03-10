Одесские пограничники перекрыли канал нелегальной миграции в Евросоюз

Правоохранители Одесской области разоблачили группировку, которая организовала канал незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Группу преступников, организовавших канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины, разоблачили правоохранители в Одесской области. Разоблачение произошло в результате комплекса мер, проведённых оперативными сотрудниками Одесского отряда совместно с подразделением миграционной полиции ГУНП в Одесской области, СО Черноморского ОП, под процессуальным руководством Ильичёвской местной прокуратуры», — говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что 26 ноября 2020 года в Черноморский порт паромным сообщением «Карасу-Черноморск» из Турции прибыло грузовое транспортное средство, в котором обнаружили 13 нелегальных мигрантов без каких-либо документов: семеро из Ирака, пятеро из Сирии и один турок.

Как было установлено впоследствии, все они пытались за денежное вознаграждение попасть в Германию.

Правоохранителям удалось получить доказательства причастности двух водителей, граждан Турции, которые из корыстных побуждений переместили нелегальных мигрантов на территорию Украины. Оперативники раскрыли всю схему противоправной деятельности и роль каждого из причастных лиц, — отметили в ГПСУ.

Участникам преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Кстати. Двух незаконных мигрантов из Сирии обнаружили днями пограничники Одесского отряда в Черноморском морском порту, которые прятались в одном из прицепов, находившихся на борту прибывшего в порт автомобилевоза из Турции. Только теплоход причалил, безбилетные пассажиры прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег. Сирийцы рассказали, что каждый из них заплатил за нелегальную путешествие по 6000 долларов США.



Фото и видео: Госпогранслужба

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