В порту Черноморска разгрузили огромный автомобилевоз

Автомобилевоз Mediterranean Seа принял паромный комплекс ГП МТП «Черноморск».

Судно типа Ro-ro доставило в Украину 2 770 единиц автотехники из турецкого порта Дериндже. Для разгрузки такого количества автомобилей коллективу предприятия понадобилось почти 48 часов, — пишет Думская.

Кстати. Судно «Mediterranean Seа» построено в 2010 году и ходит под флагом Маршалловых островов. Его грузоподъёмность составляет 14 774 т дедвейта, а текущая осадка — 8,5 метров. Общая длина (LOA) автомобилевоза составляет 182,8 метра, а ширина — 31,8 метра.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в порту Черноморск смогли одновременно обрабатывать шесть больших сухогрузов типа Panamax и Postpanamax.

Фото: Думская

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