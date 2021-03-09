За первую неделю весны в Одессе родились 219 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 219 новорожденных.

Это на 48 детей больше, чем на предыдущей неделе, сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что в числе новоиспеченных одесситов — одна пара близнецов.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 116 — на 28 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 103 маленькие одесситки», 0 говорится в сообщении.

Первенство по числу новорожденных на прошедшей неделе одержал городской роддом №1, в котором появились на свет 72 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 171 новорожденный, в т.ч. две двойни.

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