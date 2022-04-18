На юге Украины за сутки враг потерял 60 человек и 16 единиц техники

Российские войска не прекращают попытки восстановить контроль над Александровкой Херсонской области, но успеха не имеют.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«Противник продолжает укрепляться на занятом рубеже, пытается заменить повреждённую и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю. Не прекращает попытки возобновить контроль над Александровкой в ​​Херсонской области, но успеха не имеет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением подразделением ВСУ вражеской разведгруппы.

Враг же в течение суток произвёл более 30 обстрелов украинских позиций.

Артиллерия и другие подразделения группировки украинских войск поразили более ста целей противника в зоне столкновения.

«Общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника», — отмечают в ОК «Юг».

Отмечается также, что корабельная группировка в Чёрном море продолжает ведение разведки, а также психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессора, и задержала трёх ее агентов.

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