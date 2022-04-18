Минута молчания: Вечная память павшим за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Потери украинских военных в войне с Россией, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.
По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов.
По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.
Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 18 апреля погибли 205 детей.
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