467-й день войны: враг продолжает попытки оккупации Луганской и Донецкой областей

Начались 467-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Враг, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну, сосредоточив основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ, по оперативным данным на 5 июня, всего за прошедшие сутки враг нанёс 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвёл 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вёл безуспешные наступательные действия вблизи Новосёловского Луганской области. Нанёс авиаудар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и миномётным обстрелам противника подверглись и другие населённые пункты этих областей.

На Лиманском направлении противник также вёл безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Не имел успеха противник и на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил, ограничившись нанесением авиаудара в районе Авдеевки и артобстрелами некоторых населённых пунктов.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтёрском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Итоги прошедшей недели

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский 2 июня провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором было комплексно рассмотрено состояние нашей ПВО.

На главном фото ВМС ВСУ матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты Владимир, действует в составе экипажа самоходной артустановки «Гвоздика». До войны — машинист навивки каната на одесском заводе «Стальканат». 24 февраля 2022 года уже был в военкомате.

Фото в тексте: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, Харьковская облпрокуратура

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