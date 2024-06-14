В ночь на 14 июня над Украиной сбито 7 ракет и 17 БпЛА, в т.ч. над Одесской областью

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные БпЛА типа «Shahed».

Об этом сообщает в Facebook Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА: 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолётов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. РФ); 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски из Крыма и Краснодарского края РФ); 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ.); 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Ейск РФ).

«К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555; – 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Одесса News информировала, что в ночь на 12 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Всего – 30 средств воздушного нападения, из которых 29 было сбито.

Инфографика: ВС ВСУ

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