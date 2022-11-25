В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Мизерака, светлая память

1 ноября в бою на востоке Украины погиб командир бригады из Одесской области Мизерака Валентин Петрович.

Об этом сообщает пресс-служба Курисовского сельского совета Березовского района.

Погибшему парню было всего 30 лет. Он жил в селе Сербка.

День похорон в с. Сербка был трудным и скорбным. «И подобрать слова для мамы, которая не верила в смерть сына, для жены, обвитой горем, детей, которые просят отца встать из гроба, просто невозможно», — говорится в некрологе сельсовета.

Как сообщала Одесса News, в ноябре на восточном фронте, в Луганской области, погиб житель села Перекрестово Затишанской громады Раздельнянского района Одесской области Михаил Валентинович Бойко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Курисовский сельсовет/Facebook

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