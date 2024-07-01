В Чёрном море начали международную операцию по разминированию

Турция, Румыния и Болгария в понедельник, 1 июля, начали совместные противоминные операции в Чёрном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Bloomberg.

«В понедельник Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску мин в Чёрном море, чтобы повысить безопасность судоходства, особенно при экспорте украинского зерна», — говорится в сообщении.

Соответствующая инициатива под руководством Турции является первой крупной совместной акцией черноморских стран после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Она направлена ​​на обезвреживание дрейфующих мин в некоторых районах Чёрного моря в результате войны.

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с минами в Чёрном море 11 января 2024 года.

В правительстве Болгарии подчеркнули, что деятельность стран не будет направлена ​​против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Чёрного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

РФ и Украина являются ключевыми производителями зерна и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов.

В прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре, поддержанном Турцией и Организацией Объединённых Наций. Это стимулировало экспорт и помогло экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут остаётся рискованным.

Как сообщалось, Украина экспортировала 37,4 миллиона тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта «Южный» с момента открытия морского коридора в августе 2023 года.

Фото: Ali Atmaca/Anadolu/Getty Images

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