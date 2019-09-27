Миссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Роном ван Роденом, завершила свою работу вчера, 26 сентября, и покинула Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.

Отмечается, что миссия МВФ посетила Киев в период с 12 по 26 сентября, чтобы провести обсуждения и консультации с Украиной в рамках статьи IV в 2019 году. Миссия также начала обсуждение новой программы, которая может быть поддержана в рамках Расширенного фонда МВФ (EFF).

Г-н ван Роден «похвалил» власти страны за достижения: «Миссия обсудила перспективы и вызовы для украинской экономики в контексте консультаций по Статье IV 2019 года. После глубокого экономического кризиса 2014–2015 годов украинские власти восстановили макроэкономическую стабильность, и рост возобновился. Экономика растет со скоростью 2,5–3,5 процента. Разумная фискальная и денежно-кредитная политика и гибкость обменного курса привели к резкому сокращению внешних и внутренних дисбалансов Украины. Общий дефицит бюджета был ограничен чуть более 2 % ВВП за последние два года и, как ожидается, останется на том же уровне в этом году…Дефицит счета текущих операций сократился до 3–3,5 процента ВВП, а резервы восстановились до более чем 20 миллиардов долларов США…».



Однако, по его словам, этого недостаточно.

«Тем не менее, рост слишком низок, чтобы заметно сократить разрыв в доходах с соседями Украины. ВВП на душу населения (в пересчете по ППС) в Украине все еще очень низок — всего 20 процентов от среднего по ЕС, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Рост сдерживается слабой деловой средой — с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительными частями экономики, в которых доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, — сдерживающие конкуренцию и инвестиции. Региональное сравнение показывает, что наиболее существенные различия в прогрессе реформ между Украиной и ее соседями заключаются в качестве правовой институциональной базы. Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто. Из-за плохой деловой среды инвестиции и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине были намного ниже, чем в других странах региона…».

Так же он добавил:

«Подъем экономики на путь более высокого роста также требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя прежде всего твердое установление верховенства права — в том числе посредством судебной реформы — и решительное противодействие коррупции. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике. Рост заработной платы должен соответствовать повышению производительности труда, чтобы гарантировать конкурентоспособность. Благодаря устойчивому осуществлению реформ Украина может стать более тесно интегрированной с европейской экономикой и ее цепочками поставок, пользуясь еще большим преимуществом Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС.»



«После выборов этого года у властей появилась возможность провести столь необходимые реформы. Они поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики и достижению более сильного роста для повышения уровня жизни всех украинцев, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность, и они уже обеспечили принятие различных частей законодательства о реформе. Власти обратились с просьбой о новой программе, поддерживаемой МВФ, чтобы помочь им в достижении этих целей, предоставляя якорь для их экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения, которое может быть поддержано в рамках расширенного фонда МВФ. В последние две недели миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы, особенно о фискальной и денежно-кредитной политике, а также о ключевых мерах по реформе», — отметил он.

Источник: imf.org

Фото: imf.org/glavred.info