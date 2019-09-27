Танки снова оккупируют морской вокзал Одессы

В это воскресенье на Одесском морском вокзале пройдет уже ставший традиционным, шестой всеукраинский турнир по World of Tanks. Организатором которого является E-sport Arena SkiLL при поддержке компании Wargaming.

Наш корреспондент побывал на пресс-конференции посвященной турниру и узнал некоторые детали того, что ждёт посетителей турнира.



Андрей Воронов — организатор турнира.

Например в этом году кроме турнира на мероприятии будут ещё и топовые стримеры, которые известны всем, кто играет в World of Tanks.

Одна из которых Екатерина Мозолева — mozol6ka



Ещё одни стримером, приглашенным на турнир, является Сергей Карапетян — Vspishka, гайдами которого пользуются миллионы игроков World of Tanks со всего СНГ.



Начало мероприятия запланировано на полдень — оптимальное время как для воскресенья. Участников ожидает два формата состязаний: командные поединки «3 на 3» и личный зачёт. Чтоб побороться за призы в личном зачете в дополнительной регистрации нет никакой необходимости — просто приходи и участвуй. Для участия в «личном зачете» будет подготовлено 50 современных игровых станций.

Суммарный призовой фонд обоих форматов составляет 110000 гривен (16 игровых мониторов LG, золото для World of Tanks , медали и т.д.). И трофейный кубок для команды-победителя.

Посетителей, помимо увлекательной трансляции поединков на огромном светодиодном экране (кто был в 2018 году уже оценили), ожидают различные развлечения: мастер классы, фото-зоны, аква-грим, аттракционы, развлекательные стенды, а также море подарков и сувениров от организаторов и их партнеров.

Вход и участие во всех активностях бесплатно и не требует отдельной регистрации.

Турнир пройдёт на Морском вокзале Одессы 29 сентября с 12:00 до 18:00.

Полное видео пресс-конференции.



По материалам: Одесса News и https://odessitua.com/