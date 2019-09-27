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Танки снова оккупируют морской вокзал Одессы

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В это воскресенье на Одесском морском вокзале пройдет уже ставший традиционным, шестой всеукраинский турнир по World of Tanks. Организатором которого является E-sport Arena SkiLL при поддержке компании Wargaming.

Наш корреспондент побывал на пресс-конференции посвященной турниру и узнал некоторые детали того, что ждёт посетителей турнира.

Андрей Воронов — организатор турнира.

Например в этом году кроме турнира на мероприятии будут ещё и топовые стримеры, которые известны всем, кто играет в World of Tanks.
Одна из которых Екатерина Мозолеваmozol6ka

Ещё одни стримером, приглашенным на турнир, является Сергей КарапетянVspishka, гайдами которого пользуются миллионы игроков World of Tanks со всего СНГ.

Начало мероприятия запланировано на полдень — оптимальное время как для воскресенья. Участников ожидает два формата состязаний: командные поединки «3 на 3» и личный зачёт. Чтоб побороться за призы в личном зачете  в дополнительной регистрации нет никакой необходимости — просто приходи и участвуй. Для участия в  «личном зачете» будет подготовлено 50 современных игровых станций.
Суммарный призовой фонд обоих форматов составляет 110000 гривен (16 игровых мониторов LG, золото для World of Tanks , медали и т.д.). И трофейный кубок для команды-победителя.
Посетителей, помимо увлекательной трансляции поединков на огромном светодиодном экране (кто был в 2018 году уже оценили), ожидают различные развлечения: мастер классы, фото-зоны, аква-грим, аттракционы, развлекательные стенды, а также море подарков и сувениров от организаторов и их партнеров.
Вход и участие во всех активностях бесплатно и не требует отдельной регистрации.
Турнир пройдёт на Морском вокзале Одессы 29 сентября с 12:00 до 18:00.

Полное видео пресс-конференции.

По материалам: Одесса News и https://odessitua.com/

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