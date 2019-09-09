На выходных в Одессе прошли рыцарские турниры в рамках фестиваля «Пороховая башня».

Как сообщает Думская, в двухдневном форуме любителей средневековых забав, проходившем в парке им.Т.Г.Шевченко, принимали участие клубы исторической реконструкции из Украины, Израиля и Молдовы, а также фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы.

Посетителей ждали театрализованные представления, фаер-шоу, рок-групп, мастер-классы по старинному танцу, стрельбе из лука и арбалета, кузнечному и гончарному делу.

В дни фестиваля в здании Пороховой башни работала выставка «Тайны старого парка», на которой можно было ознакомиться с историческими артефактами античного и средневекового периодов, редкими фотографиями и документами.

Фото: Алексей Кравцов/Думская