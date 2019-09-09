Одесская теннисистка вновь вернула себе титул третьей ракетки мира

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина поднялась на две ступеньки и занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 9 сентября.

Свитолина (5032 очка) вернулась в первую тройку мирового рейтинга впервые с октября 2017 года, сообщает XSport.

После выхода в полуфинал US Open украинка повторила свой личный рекорд, который впервые ей покорился в сентябре 2017 года, также по итогам турнира в Нью-Йорке.

Свитолина находится в топ-10 рейтинга WTA уже 120 недель подряд. 24-летняя спортсменка родом из Одессы дебютировала в десятке в феврале 2017 года, после чего опустилась за её пределы. Вернувшись в топ-10 в мае того же года, она больше не занимала позиций ниже девятой строчки.

Новое личное достижение установила и другая одесская теннисистка Даяна Ястремская (1795), впервые в карьере став 30-й «ракеткой» мира.

Третья представительница одесского региона — Екатерина Козлова (821) — 74-я (+2).