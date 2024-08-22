Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике

Во втором круге турнира серии WTA 500 в мексиканском Монтеррее одесская теннисистка Элина (WTA 28) выиграла у бывшей российской спортсменки, теперь выступающей под флагом Армении, Элины Аванесян (WTA 51).
Об этом сообщает издание XSPORT.
Своё противостояние с Аванесян одесситка завершила со счётом 6:4, 6:3.
«Матч длился 74 минуты, в течение которых Свитолина подала два эйса и совершила четыре двойных ошибки. Также украинка реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов против двух из трёх у соперницы», — говорится в сообщении.
После матча Свитолина не пожала руку Аванесян, поскольку до полномасштабного российского вторжения в Украину та представляла Россию.
Отмечается, что в четвертьфинале Свитолина сыграет против Линды Носковой (WTA 35) из Чехии.
Одесса News информировала, что 19 августа в американском городе Цинциннати завершился теннисный турнир, в котором неудачно выступили две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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