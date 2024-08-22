Свитолина уверенно вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике

Во втором круге турнира серии WTA 500 в мексиканском Монтеррее одесская теннисистка Элина (WTA 28) выиграла у бывшей российской спортсменки, теперь выступающей под флагом Армении, Элины Аванесян (WTA 51).

Об этом сообщает издание XSPORT.

Своё противостояние с Аванесян одесситка завершила со счётом 6:4, 6:3.

«Матч длился 74 минуты, в течение которых Свитолина подала два эйса и совершила четыре двойных ошибки. Также украинка реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов против двух из трёх у соперницы», — говорится в сообщении.

После матча Свитолина не пожала руку Аванесян, поскольку до полномасштабного российского вторжения в Украину та представляла Россию.

Elina Svitolina did not shake hands with Elina Avanesyan after winning at the Monterrey tournament, as Avanesyan only switched from Russian to Armenian citizenship in August. pic.twitter.com/iP2LQM0M2j — senoy85081 (@senoy85081) August 22, 2024

Отмечается, что в четвертьфинале Свитолина сыграет против Линды Носковой (WTA 35) из Чехии.

Одесса News информировала, что 19 августа в американском городе Цинциннати завершился теннисный турнир, в котором неудачно выступили две одесские теннисистки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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