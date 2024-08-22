Поляки заинтересовались приватизацией имущества Белгород-Днестровского порта

Польские представители посетили Белгород-Днестровский морской торговый порт.

Об этом стало известно из опубликовавшего соответствующее фото бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора Довганя с подписью: «Может быть интересна польская инвестиция на Чёрном море».

В коротком комментарии редакции он добавил, что поляки рассматривают возможность участия в приватизации целостного имущественного комплекса Белгород-Днестровского морского торгового порта.

На фото можно увидеть Бартоломея Бабушка, Почётного консула Украины в Тарнуве и руководителя консалтинговой компании Fundusz Górnośląski, а также Войцеха Балчуна — бывшего руководителя «Укрзализныци», а ныне владельца консалтинговой компании WZB Trade.

Тем временем Фонд госимущества Украинs (ФГИУ) объявил, что новый аукцион по продаже порта должен состояться 6 сентября.

Одесса News информировала, что ожидается уже девятая попытка продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт». В 2023 году шесть попыток по продаже на приватизационном аукционе единого имущественного комплекса оказались неудачными. Ещё две попытки были весной этого года. В середине мая коллектив предприятия просил власти рассмотреть возможность возобновления судозаходов в эту гавань, чтобы обеспечить работой портовиков.

Фото: Виктор Довгань/Facebook

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