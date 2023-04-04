Финляндия официально стала членом НАТО, какова реакция Москвы

4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Польши, которая также является членом НАТО, Матеуш Моравецкий, информирует издание ГОРДОН.

«С сегодняшнего дня в состав Альянса входит 31 страна. Сильные партнёры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира», – сообщил Моравецкий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран Альянса, на котором было утверждено решение о вступлении Финляндии в НАТО, напомнил, что в этот день в 1949 году в Вашингтоне был подписан Вашингтонский договор – учредительный договор НАТО.

«Трудно представить себе лучший способ отпраздновать нашу годовщину, чем сделать Финляндию полноправным членом Североатлантического союза», – цитирует генсека официальный сайт НАТО.

Вступление Финляндии в НАТО является «посягательством на безопасность и национальные интересы РФ», — заявил 4 апреля пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков, его цитирует российский «Интерфакс».

СМИ спросили Пескова, не считают ли в Кремле вступление Финляндии в Альянс геополитическим поражением, так как одной из причин начала войны против Украины в РФ называли «угрозу приближения НАТО к границам России».

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, – ответил Песков. – Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной… И с Финляндией у нас не было споров».

РФ «будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности», — отметили в российском МИД.

Там указали, что «конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на её территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений».

«В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами РФ произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе, – подчеркнули в МИД. – Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях».

Для справки. Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. 1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте. Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Её не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжёг Коран, получивший разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что «его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции».

После инцидента президент Турции заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, «грязной» и оскорбляющей «и мусульман, и вообще всех людей».

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит её заявку.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.

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