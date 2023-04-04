Одесский театр покажет невероятно смешную комедию «Лгунья»

8 апреля Одесский театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на спектакль «Лгунья».

Две молодые пары. Вся жизнь — впереди. А вот всякие сложности и разногласия — уже сейчас. И надо как-то из них выпутываться и спасать семью. Как? А вот тут у каждого — свои методы. Одна безобидная уловка влечёт за собой уже снежный ком неприятностей и головокружительных перемен в семейной жизни героев.

Отметим: всё это — невероятно смешно. Желание спасти семью с помощью почти украденных новорожденных приводит к их всё увеличивающемуся количеству. К концу спектакля в доме окажется уже несколько младенцев, и все совершенно запутались, не зная, что делать дальше…

Это история о невероятной изобретательности и железном самообладании. Ну и о главном — о той самой сильнейшей и всепрощающей любви, которая творит чудеса.

Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Мэйо и М. Эннекена.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16.00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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