В Одессу приехала генеральный директор ЮНЕСКО: где была, что делала и говорила

4 апреля в Одессу прибыла Генеральный директор ЮНЕСКО госпожа Одри Азуле для участия в торжественной церемонии, посвящённой включению исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, в церемонии также принимали участие первый замминистра иностранных дел Украины, председатель Нацкомиссии ЮНЕСКО в Украине Эмине Джапарова и замминистра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко.

Во время церемонии состоялось открытие на углу улиц Ланжероновской и Пушкинской соответствующего информационного знака и вручение сертификата ЮНЕСКО.

Госпожа Азуле отметила, что ЮНЕСКО всегда уделяло большое внимание сохранению культурного наследия и с начала войны поддерживает Украину в разных сферах. Включение Одессы в Список всемирного наследия – это проявление солидарности всего мирового сообщества и поддержка во время войны.

«Особый колорит Одессы известен далеко за пределами Украины и Европы. Находясь здесь, я действительно понимаю, почему для мирового сообщества столь важно сохранить наследие этого города. Ведь Одесса – это город всего мира. Очень космополитическое и многонациональное, одновременно реальное и мифическое, открытое для всех. Это город, который сохраняет прошлое и смотрит в будущее», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО.

Полученный статус является стимулом войти в число наиболее обустроенных исторических городов мира. Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Одесса не превратится в музей под открытым небом. Центральная часть города останется живым организмом, где продолжается жизнь: работает бизнес, двигается транспорт, происходят экономические процессы. Однако будут введены новые правила поведения — похожие на действующие в других городах Европы, где исторические центры включены в Список всемирного наследия», — отметил Геннадий Труханов.

Для справки. Информационный знак сообщает на украинском и английском языках: «Исторический центр Одессы» был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 25 января 2023 года, признавая его выдающуюся универсальную ценность и необходимость его защиты во благо всего человечества». Знак установлен на мраморном столбе, с четырёх сторон которого нанесены орнаменты, отражающие разные эпохи и культуры: античный ионический, восточный, западно-европейский и традиционный украинский. Все эти культуры создали тот же уникальный и неповторимый одесский колорит, который был номинирован в Список Всемирного наследия и который мир должен сохранить для потомков.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский в Чернигове 3 апреля встретился с Одри Азуле и получил сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: «Одесса»

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