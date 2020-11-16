В Одессе завершается подсчёт голосов, побеждает Труханов

Районные избирательные комиссии Одессы завершили приём бюллетеней со всех избирательных участков во втором туре выборов мэра города.

Геннадий Труханов набрал 93 921 голос избирателей, Николай Скорик — 72 974.

Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 20,9 тысячи голосов.

Наименьший разрыв между лидерами избирательной гонки зафиксирован в Киевском районе Одессы: 21 097 у Труханова и 20 939 у Скорика. Наибольший разрыв в 8 583 голоса оказался в Суворовском районе.

Это протокол Малиновской районной избирательной комиссии:

Обработанные в районных избирательных комиссиях протоколы доставляются в городскую территориальную комиссию, которая подведёт окончательные итоги выборов и официально сообщит их результаты.

Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик уверен, что выборы сфальсифицированы, прошли со множественными нарушениями и будет оспаривать решение комиссий в суде.

«Фальсификации и административный ресурс, фальшивые съезды, манипуляции комиссиями и «титушки», грязные публикации – далеко не полный перечень инструментов, которые использовались властью для борьбы с оппозицией. Власть в Киеве и в Одессе вступили в сговор, и результат, который мы увидели по итогам голосования, показал, что они полностью утратили доверие людей», — заявил Николай Скорик.

Политик отметил, что фальсификация результатов выборов не может быть победой в глазах одесситов.

«Кража голосов у одесситов – это признак слабости власти. Как бы ни сложились итоги голосования, ОП-ЗЖ не будет отступать. Наша фракция в городском совете не даст местной власти и их киевским подельникам дальше унижать одесситов и разрушать город. Мы будем продолжать бороться с коррупцией и отстаивать интересы одесситов и города-героя Одессы!» — резюмировал Николай Скорик.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов, предваряя окончательные итого голосования и поблагодарив проголосовавших за него, сказал: «Мы уже понимаем, какой выбор сделала Одесса. Обещаю, что не подведу!»,