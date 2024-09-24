Мэр Одессы лично встретил одесских тайбоксёров — победителей чемпионата мира

В Одессу вернулась группа спортсменов, принимавших участие и победивших на Чемпионате мира по тайскому боксу, который в сентябре проходил в столице Таиланда Бангкоке.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что во время встречи основатель украинского тайбокса, мэр Одессы Геннадий Труханов напомнил об одесских корнях федерации, а также её достижениях.

«Уже больше 30 лет украинские тайбоксёры побеждают в рингах разных стран мира, в том числе на родине Муэй-тай. Вот и в этот раз спортсмены привезли победу с Чемпионата мира среди юниоров. В общей сложности, национальная сборная привезла в Украину 20 медалей — 8 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых», — говорится в сообщении.

«Эти достижения – не просто спортивные победы. Это пример несокрушимого духа украинцев, которым мы все гордимся», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что одесские спортсмены на этом Чемпионате показали блестящие результаты: Анастасия Евтушенко добыла в борьбе серебро, а Иван Распутный — бронзу в разделе Вай-Кру. Это первый случай в истории, когда представители Европы заняли призовые места в этом разделе. Тренер спортсменов – Анна Евтушенко из Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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