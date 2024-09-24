Штаты вернули Украине древние сабли, которые РФ хотела переправить в США

США передали Украине четыре средневековые сабли, похищенные Россией на временно оккупированных территориях и конфискованные пограничной службой Штатов во время пересылки артефактов из РФ в Америку.

Как сообщает Укринформ, церемония передачи состоялась в помещении Постпредства Украины при ООН с участием министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого и заместителя министра национальной безопасности США по вопросам стратегии, политики и планирования Роберта Сильверса.

«Каждый возвращённый артефакт – это не только юридическое восстановление справедливости, но и подтверждение нашей культурной идентичности, – сказал Точицкий. – Это вдохновляет нас продолжать борьбу за наше наследие. К примеру, эти сабли — не просто оружие, а символ глубокой исторической связи с нашими предками и нашей национальной силы».

Как отметил министр во время церемонии передачи артефактов, это событие «напоминает нам о сути нашей борьбы за нашу идентичность, за наши души, за наше право быть самими собой».

Сильверс, передавая сабли, рассказал, что они датируются периодом между IX и XIII веками. Их обнаружили, «когда несколько таможенных и пограничных служащих в международном почтовом отделении в Ньюарке, штат Нью-Джерси, увидели свёрток, в котором, как утверждалось, содержался набор для барбекю». Служащие осмотрели и отправили свёрток на дальнейшую проверку.

«Потом наши эксперты обратились в Национальный музей истории Украины в Киеве, передали фотографии, и так было установлено, что это предметы культурного наследия, сокровища самобытного прошлого Украины», — отметил чиновник.

Всего в США идентифицировали 11 культурных ценностей, которые, вероятно, принадлежат Украине. Остальные объекты сейчас находятся в процессе идентификации украинскими экспертами на основе предоставленных фотографий.

Начиная с июня 2022 года таможенная и пограничная служба США осуществляет операцию по перехвату культурных ценностей, пересылаемых из РФ в США.

Как сообщала Одесса News, в марте 2024 года Украине вернули восемь ценных предметов археологии, незаконно ввезённых в Нидерланды, — наконечниках копий и стрел из разных археологических культур и регионов Украины, датируемых периодами от римских времён до Средневековья, которые обнаружили на границе в марте 2023 года.

Фото: Владимир Ильченко/Укринформ

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