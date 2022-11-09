Вечером в сторону Одесской области врагом была запущена ракета Х-31

8 ноября с российского самолёта Су-30 была выпущена ракета в сторону Одесской области.

Об этом сегодня утром сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Минус» вражеская ракета. Накануне враг из самолёта Су-30 ракетой Х-31 из акватории Чёрного моря пытался атаковать наше побережье», — говорится в сообщении.

Силы ПВО, показав свой профессионализм, уничтожили выпущенную ракету.

«Силы ПВО были против. Спасибо, побратимы, за хорошую работу!», — поблагодарил зенитчиков Братчук.

Как сообщала Одесса News, 8 ноября в результате штормовой погоды к побережью Одесской области прибило якорную мину, которая была ликвидирована Силами обороны.

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