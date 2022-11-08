В результате штормовой погоды к Одессе вновь прибило якорную мину

В результате штормовой погоды к побережью Одесской области снова прибило якорную мину.

Об этом сообщает в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Силами обороны опасность ликвидирована – совершён контролируемый подрыв», — проинформировал Братчук.

Как сообщала Одесса News, 6 ноября к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину, которая была уничтожена специалистами Сил обороны.

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