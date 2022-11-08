Одесса и Венеция заключили договор о партнёрстве

7 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов в рамках официального визита в Италию встретился с мэром Венеции господином Луиджи Бруньяро.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Венеция находится на северо-востоке Италии на 117 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. И так же, как и Одесса, украшает собой берег своей страны и является общим домом для многих народностей, мирно сосуществующих как одна громада.

«В ходе встречи стороны подписали Договор о партнёрстве между Венецией и Одессой», — говорится в сообщении.

Геннадий Труханов отметил, что сегодня институт породнённости городов приобретает особый смысл – сохранение и поддержание мира.

«Для нас дружба и побратимство — не просто формальность, а реальные связи между городами и их жителями. Вы помогаете нам быть сильнее в это непростое время. Мы верим, что агрессия будет побеждена очень скоро, и мы сможем встретиться в мирной Украине», — отметил мэр Одессы.

В ходе диалога мэры городов также обсудили будущее сотрудничество в экономической, гуманитарной, торговой, научно-образовательной, социально-культурной, туристической и спортивной сферах.

«Несомненно, этот Договор станет большим шагом к росту сотрудничества между Одессой и Венецией во благо жителей наших городов», — сказал мэр Венеции.

Как сообщала Одесса News, 4 ноября в рамках официального визита Геннадия Труханова проведены переговоры с должностными лицами Муниципалитета города Рима о сотрудничестве и поддержке включения исторического центра города Одессы в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod